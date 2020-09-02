الصحة العالمية تؤكد حجز حصص لقاح كورونا لـ22 دولة بإقليم شرق المتوسط

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، إن 22 دولة بإقليم شرق المتوسط حجزت حصصها في اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.





وأضافت الدكتورة رنا الحجة أن دور المنظمة هو تسهيل إجراءات عمل الفاكسين الخاص بكورونا، وسيتم وضع المعايير التي سيتم بناءً عليها الحصول على اللقاحات.







وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية: من الأهمية استمرار التعليم وعودة المدارس. وطالبت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع عدوى كورونا في المدارس مع توضيح دور أولياء الأمور والمدرسين والمؤسسات التعليمية.





وكانت منظمة الصحة العالمية دعت اليوم إلى مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، بالإضافة إلى إرشادات حول العودة المأمونة للمدارس بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.





يشار إلى أن المتحدثون في المؤتمر كل من الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية.



