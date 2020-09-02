اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بالدرب الأحمر

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:35 م
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بالدرب الأحمر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار محمد علي،  بمعاقبة المتهم بقتل  شقيقه بالسجن المشدد 10 سنوات في الدرب الأحمر، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة و محمد شعبان حبيب، وأمانة سر محمد علاء حمزه وإسلام عاشور.  

 
وأسندت النيابة للمتهم "حسني .ه"، خراط معادن، تهمة قتل  المجني عليه شقيقه "ياسر .ه " عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية فاستل المتهم سلاحه الأبيض " سكين " من مسكنه متوجها إلى مكان تواجد المجني عليه،  وما أن ظفر به حتي سدد له عدة طعنات استقرت بمختلف أنحاء جسده قاصدا من ذلك قتله محدثا ما به من إصابات والتي أودت بحياته. 
 
واستمعت النيابة العامة إلي أقوال شقيق كل من المتهم والمجني عليه، "أ .ه"، والذى أكد أنه يوم الواقعة تعدي المتهم عليه بالضرب فشكاه لشقيقه المجني عليه، وحال عودته سمع من المتواجدين بتعدي المتهم علي المجني عليه بواسطة سلاح  أبيض "سكين" ونقله إلى المستشفى.

 


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