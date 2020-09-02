"التضامن الإجتماعى" بالإسكندرية تنظم معرض "عروس البحر" للآسر المنتجة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ،إقامة سلسلة معارض عروس البحر (1) للاسر المنتجة ،وذلك يوم السبت القادم ، فى الفترة من 5 سبتمر وحتى 30 سبتمر الجارى ،حيث يشارك بالمعرض 175 اسرة عارضة لمنتجاتها بمعدل كل 5 ايام يتم التبديل بين الاسر لاتاحة مشاركة اكبر للاسر العارضة

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ،فى بيان لها اليوم أنه سوف يتم الافتتاح الرسمى للمعرض يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الحادية عشر،حيث يتم فتح باب المعرض للجمهور من الساعة 10 صباحا الى الساعة 10 مساء، بنادى دياب الرياضى البحرى بمنطقة رأس التين ،ويضم المعرض العديد من المعروضات اليدوية المتميزة من جلود واكسسوارات ومفروشات واعمال كروشيه على الجلود والخشب واعمال فنية من جزوع الاشجار ومنتجات طبيعية ادوات تجميل وعناية بالبشرة

وتعد سلسلة معارض "عروس البحر" هى الاولى بالاسكندرية ، بعد نجاح سلسلة معارض "ديارنا" للأسر المنتجة ،والتى تنظمها وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة الوزيرة نيفين القباج ،وهى من أهم المعارض التسويقية لتلك المنتجات و التى تساهم فى تسويق المنتجات اليديوية و التراثية و تساهم فى إحياء العديد منها .

ولقد شهدت محافظة الإسكندرية ، إقامة فاعلية جديدة من سلسلة معارض "ديارنا" لعرض منتجات الآسر المنتجة ،والذى يقام على مساحة 450 متر بمنطقة الشاطبى – الأزاريطة فى أرض كوته بجوار مكتبة الإسكندرية ،وبمشاركة 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد 40 عارضاً، وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والأكسسوار وأعمال الرسم على الخشب، حيث تميزت المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة