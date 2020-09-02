اليوم السابع
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"الإسكان" تؤكد حدوث مخالفات البناء بالمدن الجديدة فترة الانفلات الأمنى.. فيديو

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:38 م
"الإسكان" تؤكد حدوث مخالفات البناء بالمدن الجديدة فترة الانفلات الأمنى.. فيديو عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن أجهزة المدن الجديدة تقبل كافة مطالب التصالح في مخالفات البناء، كي تبت فيها لجنة فنية مشكلة.

وتابع خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مخالفات المدن الجديدة حدثت في فترة الانفلات الأمني، وعلى سبيل المثال حدثت مخالفات في أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وأكد أن أجهزة المدن الجديدة تعمل على "وأد" المخالفات فور حدوثها خلال الفترة الماضية.

وحول آليات التصالح في المدن الجديدة قال: "أطلقنا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي للرد على كافة الاستفسارات، فضلا عن طرح كتيب على موقع الوزارة".

وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان، على أن 30 سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء حيث سيتم تنفيذ الإزالة فور انتهاء المهلة.


الاسكان

مخالفات البناء

الازالات

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المدن الجديده

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