الأنبا نقولا يحذر من عدم ارتداء الكمامات فى الكنائس بحجة قوة الإيمان

كتب مايكل فارس

حذر الأنبا نقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي باسم البطريركية فى مصر، من عدم ارتداء كمامات الوقاية من فيروس كورونا داخل الكنيسة، مؤكدا أن من يروجون لعدم ارتداءه بحجة قوة الإيمان، إنما يجربون الله، وقال الأنبا نقولا، فى بيان له، هناك مَن يَدَّعون أن ارتداء قناع الحماية الصحية "الكمامات" من فيرس كورونا أو عدم ارتدائه في الكنيسة يتوقف على إيمان الشخص، فمَن كان له الإيمان الكافي بأنه لن يصاب بالمرض، فلا حاجة له لارتداء القناع لأنه لن يصاب، أما قليل الإيمان الخائف فله أن يرتدي القناع لأنه سوف يصاب بالمرض.

وتابع مطران الروم الأرثوذكس، هل في الكنيسة يُقَسَم المصلون إلى "هذا مُصلّي مؤمن" و"هذا مُصلّي غير مؤمن"، إن مَن يروج لهذا هو صاحب بدعة؛ لأنه مَن يحكم على المُصلين إن كانوا مؤمنين أوغير مؤمنين سوى الله المطلع على خفايا قلوب البشر، إن مَن يروج لهذا يزرع الشقاق بين المصلين، ويعثر الأخ، أو الأخت، الذي، أو التي، في ضعف، ويلوث العلاقات الإنسانية، لنسمع بولس الرسول القائل: "احْكُمُوا بِهذَا أَنْ لاَ يُوضَعَ لِلأَخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْثَرَةٌ"، "وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِئَلاَّ تُلاَمَ الْخِدْمَةُ"، "انْظُرُوا لِئَلاَّ يَصِيرَ سُلْطَانُكُمْ هذَا مَعْثَرَةً لِلضُّعَفَاءِ".

واستطرد الأنبا نقولا، أن ما يُصيب البشر من أمراض هو بسماح من الله من أجل التأديب والتهذيب، حتى الموت نفسه هو بسماح من الله، فالقديسين أنفسهم كثير منهم مَن كان مريضًا، ولا أحد يمكنه أن يشكك في إيمانهم، وكانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، لنسمع بولس الرسول القائل: "لَمْ تُصِبْكُمْ تَجْرِبَةٌ إِلاَّ بَشَرِيَّةٌ، وَلكِنَّ اللهَ أَمِينٌ، الَّذِي لاَ يَدَعُكُمْ تُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِيعُونَ، بَلْ سَيَجْعَلُ مَعَ التَّجْرِبَةِ أَيْضًا الْمَنْفَذَ، لِتَسْتَطِيعُوا أَنْ تَحْتَمِلُوا". أو يكون ما يصيب البشر هو بسبب شرورهم، بتخليق الفيروسات افي المعامل.

وشدد المطران، على أن مَن يروجون لعدم ارتداء قناع الحماية الصحية في الكنيسة بحجة قوة الإيمان، إنهم يجربون الله بأن عليه أن يقي من المرض مَن يؤمن به، متابعا، وكأن الله في حاجة إلى البشر ليكون إلهًا، وليس العكس بأن البشر في حاجة إلى الإله خالقهم، فالله نفسه في وصاياه للشعب الإسرائيلي يقول لهم: "لاَ تُجَرِّبُوا الرَّبَّ إِلهَكُمْ"، كما اسشهد يسوع بهذه الوصية في قوله للشيطان: "مَكْتُوبٌ أَيْضًا لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ".