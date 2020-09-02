اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأمم المتحدة تحذر من تخزين السلاح فى ليبيا وخروج وباء كورونا عن السيطرة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:58 م
الأمم المتحدة تحذر من تخزين السلاح فى ليبيا وخروج وباء كورونا عن السيطرة ستيفانى وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا
تونس (رويترز)

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قالت ستيفانى وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، إن الداعمين الأجانب لطرفى الحرب الأهلية يساعدونهما على تكديس السلاح فى انتهاك لحظر الأسلحة، وفى وقت يبدو فيه أن وباء فيروس كورونا المستجد "يخرج عن نطاق السيطرة" فى البلاد.

 

وألقى الصراع بظلاله على خلاف أوسع على النفوذ بين هذه الدول فى منطقة شرق البحر المتوسط. وحذرت وليامز من أن أى عمل غير محسوب "قد يشعل فتيل مواجهة واسعة النطاق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة برمتها".

 

 

وقالت وليامز "تتخذ الزيادات المطردة منحى مقلقا مع الإبلاغ عن انتقال العدوى فى أوساط المجتمعات المحلية فى بعض المدن الرئيسية فى ليبيا.

 

"نظام الرعاية الصحية، الذى يشرف على الانهيار بعد أكثر من تسع سنوات من النزاع، عاجز عن مواجهة هذا الأمر".

 

 


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