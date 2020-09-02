إنفو جراف.. أسعار السلع التموينية بعد إضافة 7 منتجات جديدة

كتب ـ مدحت وهبة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة بعض السلع على بطاقات التموين ليصبح عدد المنتجات التى تطرح على البطاقات 28 سلعة بدلا من 21 لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيه لكل فرد، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر، وأن من ضمن السلع الإضافية الملح بسعر الكيس جنيه واحد وكبريت درج بسعر 1 جنيه وأيضا أكياس طحينة بسعر 2 جنيه وبعض المنظفات.

"اليوم السابع" ينشر "إنفو جراف" عن أسعار السلع والمنتجات المطروحة على بطاقات التموين..

كمامة بسعر 8.5 جنيه

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه

مكرونة 1 كجم بسعر 7.25 جنيه

مكرونة 500 جرام بسعر 3.65 جنيه

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات

مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه

جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه

مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه

علبة كبريت درج 120 عود بسعر واحد جنيه

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات



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