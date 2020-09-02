أولياء أمور يطالبون بعودة امتحان السات لإتاحة فرصة دخول الطلاب الجامعات

محمود طه حسين

طالب عمرو عبد المقصود ولى أمر أحد طلاب الدبلومة الأمريكية بعودة امتحان السات للطلاب بعد إلغاء محاولة شهر أغسطس الماضى بسبب تسريب الامتحان، مؤكدا أن التسريب ليست مسئولية ولى الأمر أو الطالب وإنما الجهة التى توفر الامتحان مهمتها تأمين الامتحان للطلاب، قائلا: ضاعت على الطلاب 4 فرص لدخول امتحان السات خلال العام الدراسى بسبب ظروف كورونا وأيضا التسريب، قائلا: يجب التدخل بشكل سريع من وزارة التربية والتعليم لإنقاذ موقف الطلاب وتوفير بديل حتى يتمكن الطلاب من دخول الجامعات والتقدم للتنسيق.



وكشف أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوى بالدبلومة الأمريكية فى مصر، عن إلغاء هيئة الامتحانات الأمريكية College Board، فرص الامتحانات التى كان من المقرر أن يؤديها الطلاب خلال العام الدراسى الحالى، حيث أكد ولى الأمر أن الهيئة قررت إلغاء اختبارات السات SAT في مصر حتى يونيو 2021.



وطالب ولى الأمر الهيئة بتحويل الامتحان في المرات القادمة من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني، مؤكدا أن نظام ACT جديد على الطالب المصري ويحتاج إلى تدريب على نمط الأسئلة والتدريب لانه يحتاج وقتا أقل للحل فلا يمكن للطالب الذي تدرب على Satسنوات أن يتدرب على ACT في أيام.



فيما أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لديها علم بكافة التفاصيل الخاصة بإلغاء الامتحان وأنها تدرس الآن حلول مع الجهة المسئولة عن عقد الامتحانات وسيتم إعلانها فى وقتها، مؤكدة أن مستقبل الطلبة لن يضيع وسيكون هناك حلول لتقدم الطلاب لتنسيق القبول بالجامعات.





