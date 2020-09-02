اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أزهرى لأئمة وعلماء تايلاند : لابد من مراعاة أهل التخصص والورع عند التصدى للفتوى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:57 م
أزهرى لأئمة وعلماء تايلاند : لابد من مراعاة أهل التخصص والورع عند التصدى للفتوى الدكتور محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عقدت اليوم محاضرة عبر تقنية الفيديوكونفراس حاضر بها الدكتور محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أوضح خلالها أنَّ مفهوم الإفتاء يعني الإخبار بالحكم الشرعي وهو بذلك يختلف عن مفهوم القضاء الذي يعني إنشاء للحكم بين المتخاصمين .
 
وقال الدكتور الضويني أن الاجتهاد في الأمور الشرعية يعني بذل المجهود والوسع  وأن التصدي للفتوي له مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة تجليها نصوص الشرع الحنيف قال تعالي "  وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " فأخبرنا الله سبحانه وتعالي في كتابه أن الفتوي تصدر أساساً عن الله ، فهي خطاب من الله بالحكم الشرعي الذي يبينه المفتي للمستفتي ، وكان النبي " صلي الله عليه وسلم " وكان النبي في حياته  يوضحُ القضايا التي يسأل عنها صحابته الكرام   بإعتباره المبلغ عن الله وشرعه قال تعالي " وما ينطِقُ عَنِ الهَوَى * إنْ هُوَ إلاّ وَحْيٌ يُوحَى ".
 
وأشارالدكتور الضويني إلي أهم  ضوابط الفتوي  و التي منها الإعتماد على الأدلة الشرعية من  القرأن والسنة ، وإلتزام المنهج الوسطي، وفي نهاية المحاضرة طالب الدكتور الضويني  المتدربين  بضرورة الفهم الدقيق للمسألة الفقهية قبل إصدار الفتوي ، ومراعاة أحوال السائل  ، والتحري والإستعانة بأهل التخصص.

الازهر الشريف

هيئة كبار العلماء

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

تايلاند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تنظم ندوة التحول الرقمى وتحديات المستقبل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:46 م

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تدين التفجير الإرهابى فى أفغانستان

الإثنين، 03 أغسطس 2020 10:39 ص

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تندد بعمليات بوكو حرام الإرهابية فى نيجيريا

الخميس، 09 يوليه 2020 05:34 م

الخارجية الأمريكية تثنى على دور المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى مكافحة الإرهاب والتطرف.. تقرير 2019: المنظمة ساهمت فى تعزيز وسطية الإسلام وتفنيد قضايا الجوار الليبى وقدمت دورات للأئمة حول التسامح وقبول الآخر

الجمعة، 26 يونيو 2020 01:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة