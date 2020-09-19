اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب الابن فى آخر رحلة استكشافية قبل معركة الانتخابات الرئاسية.. صور

السبت، 19 سبتمبر 2020 10:41 م
ترامب الابن فى آخر رحلة استكشافية قبل معركة الانتخابات الرئاسية.. صور ترامب الابن
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيه وجمهوره بأحدث ظهور له من رحلته الاستكشافية الأخيرة في غابات الأيائل، والتي ستكون الأخيرة قبل البدء في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها بعد عدة أسابيع، والتي يخوض فيها والده صراع قوي مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

وظهر ترامب الابن في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يرتدي ملابس المغامرة الاستكشافية وسط الغابات، ليعلن عن آخر رحلاته قبل بدء المعركة الانتخابية المقبلة.

 

وعلى جانب آخر، قال مسئولون فى هيئة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم اعتراض حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نشرت شبكة "سي إن إن".

 

وكشفت "سي إن إن" عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالى والخدمة السرية يحققان فى أمر هذه الحزمة السامة التى كانت موجهة إلى ترامب وتحتوى على مادة الريسين السامة.

 

وذكرت الشبكة، أنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها فى منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

 

الجدير بالذكر أن مادة الريسين هو بروتين شديد السمية، يستخرج من بذور نبات الخروع والجرعة السامة المتوسطة للإنسان تقدر بـ 0.2 مجم، ويعتبر أكثر سمية من سم الكوبرا بمرتين.


ترامب الابن

نجل ترامب

اخبار ترامب

دونالد ترامب

انتخابات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السلطات الأمريكية تحبط محاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب

السبت، 19 سبتمبر 2020 09:32 م

ترامب يشترط مراعاة معايير الأمن القومى لاستمرار "تيك توك" فى أمريكا

السبت، 19 سبتمبر 2020 08:25 م

إدارة ترامب تحقق في علاقات Epic Games مع Tencent

السبت، 19 سبتمبر 2020 07:00 م

ترامب يوجه رسالة إلى الحزب الجمهوري الأمريكي بشأن اختيار قضاة المحكمة العليا

السبت، 19 سبتمبر 2020 06:08 م

11 فستان زفاف لزوجات رؤساء أمريكا.. بداية من زوجة جورج واشنطن حتى ملانيا ترامب ..ألبوم صور

السبت، 19 سبتمبر 2020 03:00 م

الصحف العالمية اليوم: ترامب يتعهد بتوفير لقاح كورونا للأمريكيين خلال 24 ساعة من الحصول على موافقة.. مقتل 2 وإصابة 14 فى إطلاق نار جماعى فى نيويورك.. معركة قبل الانتخابات بعد وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية

السبت، 19 سبتمبر 2020 02:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة