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البابا تواضروس ينعى القمص برسوم منصور كاهن كنيسة القديس مار مرقس بالشرقية

السبت، 19 سبتمبر 2020 09:02 م
البابا تواضروس ينعى القمص برسوم منصور كاهن كنيسة القديس مار مرقس بالشرقية القمص برسوم منصور
كتب مايكل فارس

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توفى اليوم السبت، القمص برسوم منصور، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكفر أبو عيد التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ، بالشرقية ،عن عمر ناهز 71سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 23 سنة ، وبحسب بيان صادر عن الكنيسة ، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ،  يتقدم بخالص العزاء للأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص برسوم منصور كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بكفر أبو عيد، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وولد القمص برسوم في 12 سبتمبر 1949،وسيم كاهنًا في 7مارس 1977 بيد المتنيح – المتوفى- الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية السابق، ونال رتبة القمصية في 2 أغسطس 2014 بيد نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة وعمل بوزارة التموين، حتى أصبح مديرًا للمراجعة الماليه بها. كان مشهودًا له في عمله وخدمته، وقام بنهضة معمارية في كنيسته، وقد  وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته في الخامسة من مساء اليوم، بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

 

 

 

 


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