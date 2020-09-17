مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49 ص

ميعاد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:59

ميعاد صلاة العشاء 7:16

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:16 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:24

توقيت صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:08

توقيت صلاة الظهر 11:45 م

موعد صلاة العصر 3:15 م

ميعاد صلاة المغرب 55: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:13 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:03 ص

توقيت صلاة الظهر 11:37

موعد صلاة العصر 3:06

توقيت صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:02 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:05



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:47 ص

توقيت صلاة الظهر 12:15 م

موعد صلاة العصر 3:40 م

موعد صلاة المغرب 6:25 م

ميعاد صلاة العشاء 7:34 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:15 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 6:27 م

توقيت صلاة العشاء 7:37 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:17 ص

توقيت صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 3:15 م

ميعاد صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:59

توقيت صلاة الظهر 11:34 م

ميعاد صلاة العصر 3:03 م

موعد صلاة المغرب 5:45

موعد صلاة العشاء 7:00 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:17 م

موعد صلاة العصر 3:44 م

توقيت صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:53

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

ميعاد صلاة العصر 3:12 م

توقيت صلاة المغرب 5:51 م

مواقيت صلاة العشاء 7:08 م