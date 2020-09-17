مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
ميعاد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:59
ميعاد صلاة العشاء 7:16
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:24
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:08
توقيت صلاة الظهر 11:45 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
ميعاد صلاة المغرب 55: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:13 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 11:37
موعد صلاة العصر 3:06
توقيت صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:02 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:05
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:47 ص
توقيت صلاة الظهر 12:15 م
موعد صلاة العصر 3:40 م
موعد صلاة المغرب 6:25 م
ميعاد صلاة العشاء 7:34 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:15 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:27 م
توقيت صلاة العشاء 7:37 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:17 ص
توقيت صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 3:15 م
ميعاد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:59
توقيت صلاة الظهر 11:34 م
ميعاد صلاة العصر 3:03 م
موعد صلاة المغرب 5:45
موعد صلاة العشاء 7:00 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:17 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
توقيت صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:53
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
ميعاد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 5:51 م
مواقيت صلاة العشاء 7:08 م
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