اليوم السابع
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تجهيز مدرسة أحمد عرابى بالبدرشين لاستقبال طلبات التصالح مخالفات البناء.. صور

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 05:03 م
تجهيز مدرسة أحمد عرابى بالبدرشين لاستقبال طلبات التصالح مخالفات البناء.. صور نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه رئيس مدينة الحوامدية ورئيس مركز ومدينة البدرشين، المركز الثقافي بمدينة الحوامدية والمركز التكنولوجي بمدينة البدرشين ومدرسة أبوظبي الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.
 
ووجه نائب المحافظ بالإسراع فى معدلات الإنجاز مع العمل فى تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح، كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح ووجه للمعنين بسرعه حل أي مشكلة وتقديم كافه التسهيلات للمواطنين.
 
كما تفقد نائب المحافظ مدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ووجه نائب المحافظ بتجهيز المدرسة بالفراشة اللازمة وذلك للتيسير على المواطنين وتقليل الكثافة أمام المركز التكنولوجي بالمدينة.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز التكنولوجيا لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ومتابعه تجهيز عددا من المدارس لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين لفتح أقرب مدرسة لكل مركز / حي لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وذلك بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة وذلك لتيسير على المواطنين وتقليل الكثافة أمام المراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء بالمحافظة.
 
 
نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف (6)
نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف 

نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف (7)
نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف 

نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف (8)
نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف 

نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف (9)
نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف 

نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف (10)
نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف 

نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف (5)
نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف 

 


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