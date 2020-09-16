الطيران المدنى تستثنى القادمين من بعض الدول بمد قبول شهادة PCR لـ96 ساعة

كتب محمود عبد الغنى

قررت سلطة الطيران المدني، استثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، من قرار إلزام الركاب القادمين من الخارج بتحليل PCR قبل 72 ساعة من الرحلة.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.

يأتي ذلك في ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون ان يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.

وكانت قد حددت سلطة الطيران المدنى عدة شروط لقبول شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا للقادمين من الخارج سواء من للمصريين أو الأجانب، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء والتي تم بدء العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري.

وتضمنت الشروط التي حددتها سلطة الطيران المدنى لقبول شهادة الكشف عن فيروس كورونا، ضرورة أن يكون مسجل بها ساعة وتاريخ سحب العينة، وهو التاريخ الذي سيتم احتساب الـ72 ساعة حياله، وأن تكون صادرة من معمل رسمي معتمد من الدولة ومختومة بختم المعمل وليس بها كشط أو شطب أو إضافة.

وأكدت السلطة على ضرورة أن تكون الشهادة مذكورة بها نوع العينة المأخوذة للمسحة ونوع التحليل وهو " RT-PCR" وتقبل باللغتين العربية والإنجليزية .

وأوضحت السلطة أنه حال مخالفة تلك الإجراءات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركات السياحة، أو التوكيلات الملاحية، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي بنقاط الدخول على المسافرين القادمين والمغادرين كاملة.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى بدأت في الأول من سبتمبر الجاري تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارا.