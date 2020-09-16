اليوم السابع
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الأمم المتحدة تحتفى باليوم العالمى لحفظ طبقة الأوزون

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:32 ص
الأمم المتحدة تحتفى باليوم العالمى لحفظ طبقة الأوزون صورة من تغريدة الأمم المتحدة عن اليوم العالمى لحفظ طبقة الأوزون
كتب هيثم سلامة

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تحيى الأمم المتحدة اليوم الدولى لحفظ طبقة الأوزون، اليوم 16 سبتمبر، وهو بمثابة درع من الغاز يحمى الأرض من الجزء الضار من أشعة الشمس، مما يساعد على الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض، حيث وقعت منذ 35 عاما أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال 1987م، لتحديد الإجراءات الواجب أتباعها على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى للتخلص تدريجيا من المواد التى تستنزف طبقة الأوزون.

وكتبت الأمم المتحدة، عبر حسابها بموقع تويتر: "تحت شعار الأوزون مدى الحياة: 35 عاما من حماية طبقة الأوزون.. غدا نحيي اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون".

الأمم المتحدة عبر تويتر
الأمم المتحدة عبر تويتر

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت هذا اليوم من كل عام يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون، وذلك فى ذكرى التوقيع على البروتوكول، ودعت الجمعية العامة الدول إلى تكريس هذا اليوم، لتشجيع الاضطلاع بأنشطة تتفق مع أهداف البروتوكول وتعديلاته.

ووفقاً للاتفاقية التى وقعتها الدول المذكورة تلتزم الدول الأطراف المعنية بخفض استهلاكها تدريجياً من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وكان من نتاج بروتوكول مونتريال التخلص التدريجى من 99% من المواد الكيميائية المستهلكة للأوزون التى تستخدم فى الثلاجات ومكيفات الهواء وعديد المنتجات الأخرى.

ومن المقرر، أنه ستتعافى طبقة الأوزون فى نصف الكرة الشمالى وخط العرض الأوسط تعافيا كليا مع حلول عام 2030، وسيتعافى نصف الكرة الجنوبى مع حلول 2050، فى حين ستتعافى المناطق القطبية مع حلول عام 2060، وأسهمت الجهود المبذولة فى سبيل حماية طبقة الأوزون فى مكافحة تغير المناخ من خلال تجنب ما يقدر بـ 135 مليار طن من الانبعاثات المكافئة لثانى أكسيد الكربون فى الفترة بين 1990 و2010.


الأمم المتحدة

اليوم العالمى لحفظ طبقة الأوزون

طبقة الأوزون

الأوزون

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