وزير الطيران يطمئن على الأعمال الفنية والصيانة خلال بجولة تفقدية لمصر للطيران

كتب أحمد مصطفى

قام اليوم الثلاثاء الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للاطمئنان على سير العمل، رافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن، والمهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية .

وخلال الجولة تفقد منار مواقع الطائرات وأماكن الصيانة، كما تابع انتظام سير العمل و أعمال صيانة الطائرات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة، مؤكدا ضرورة الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة الفنية والعالمية لجميع العملاء.

واطمأن الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، كما حث الوزير العاملين بشركة الصيانة على ضرورة بذل أقصى جهد لرفع مستوى الأعمال الفنية وخدمات الصيانة المقدمة بما يليق بمكانة ومستوى الشركة الوطنية .

وفي نهاية الجولة أثنى وزير الطيران على المستوى المميز للعنصر البشرى داخل الشركة والذى يعد أهم العناصر الأساسية والفعالة لازدهار الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة على العمل نحو زيادة الإنتاج وتحقيق ربحية عالية واستقطاب مزيد من العملاء الجدد من خلال التوسع داخل الأسواق العالمية والعمل على زيادة القدرة التنافسية بشكل دائم ومميز