وزير الأوقاف: القيم والأخلاق أهم محاور بناء الشخصية

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن موضوع بناء الشخصية أحد أهم محاور عمل الوزارة، ومن هذا المنطلق خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة، عن موضوع القيم والأخلاق تحت عنوان : (كيف نستعيد أخلاقنا وقيمنا الجميلة) كأحد أهم محاور بناء الشخصية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمناقشة موضوع بناء الشخصية، بمقر وزارة الإعلام ناقش وزراء الأوقاف والإعلام والثقافة والشباب والرياضة عوامل بناء الشخصية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م.

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة هى:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.

14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.