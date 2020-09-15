اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: القيم والأخلاق أهم محاور بناء الشخصية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:00 م
وزير الأوقاف: القيم والأخلاق أهم محاور بناء الشخصية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن موضوع بناء الشخصية أحد أهم محاور عمل الوزارة، ومن هذا المنطلق خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة، عن موضوع القيم والأخلاق تحت عنوان : (كيف نستعيد أخلاقنا وقيمنا الجميلة) كأحد أهم محاور بناء الشخصية.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمناقشة موضوع بناء الشخصية، بمقر وزارة الإعلام ناقش وزراء الأوقاف والإعلام والثقافة والشباب والرياضة عوامل بناء الشخصية.
 
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م.
 
ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة هى:
 
1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.
 
2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.
 
3. ارتداء الكمامة.
 
4. إحضار المصلى الشخصي.
 
5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
 
6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.
 
7. عدم فتح دورات المياه.
 
8. عدم فتح أو دور المناسبات.
 
9. عدم زيارة الأضرحة.
 
10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.
 
11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .
 
12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.
 
13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.
 
14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.

عودة صلاة الجمعة

مدة خطبة الجمعة

صلاة الجمعة الأوقاف

فتح المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:17 ص

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تجديد إعارة 13 إمامًا وخطيبًا لدولة الإمارات

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:57 م

الأوقاف تبدأ إعداد خطة السماح بصلاة الجنائز بالمساجد الكبرى.. وزير الأوقاف يوجه المديريات بإعداد قائمة للجوامع.. الخطة تتضمن صلاة الجنازة فى غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة.. ومدة الصلاة لا تزيد عن 15 دقيقة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:00 م

مصر تعمر بيوت الله.. وزير الأوقاف يعتمد 48 مليون و953 ألف جنيه لعمارة المساجد.. ويعلن افتتاح 71 مسجدا الجمعة المقبلة.. "جمعة" يؤكد وجوب التفانى فى العمل للمكلفين بخدمة الجوامع.. ويدعو للحفاظ على نظافة المساجد

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:00 م

وزير الأوقاف: الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة