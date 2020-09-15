تدريب الشباب على 10 مهن مجانا بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي هذا الإطار أعلنت مديرية القوي العاملة بالقليوبية ، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 10 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة لها ، وذلك نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً حدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل .

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن ، والتي تشمل مجالات: صيانة واصلاح المحمول والدش ، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، ولحام وأعمال الكريتال، و النجارة والأعمال الخشبية ، وصيانة الأجهزة المنزلية، والوميتال والكهرباء المنزلية ( سلسيون ) ، وميكانيكا السيارات بأنواعها، فضلاً عن دورة مكملة في أساسيات الحاسب الآلي.

ولفت إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل :حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب ، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية ، مع توفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، وتوفير أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً ذهاباً وإياباً ، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً ، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا .

وحددت مدير المديرية شروط الالتحاق أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً على التدريب التحويلي ( لأصحاب المؤهلات ) ، مع توفير تدريب تنشئة ( متسرب من التعليم ) من سن 14 حتى 20 سنة لمدة 4 أشهر يتخلل أيام العمل زيارات ميدانية لمواقع الشركات بواقع يوم كل أسبوع ، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهني الخانكة وعنوانه : مدينة الخانكة - خلف مركز الشرطة القديم - بجوار مطافى الخانكة ، و للإستعلام رقم تليفون المركز : 0244688895 / واتس آب على الرقم : 01110159119 .