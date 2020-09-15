اليوم مطار القاهرة يسير 145 رحلة دولية تنقل 16413 راكبا

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 145رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات لنقل 16413 راكبا، وقالت مصادر مطلعة إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها واشنطن فرانكفورت موسكو باريس لندن روما ميلانو الدار البيضاء البحرين مسقط الدمام الخرطوم الطائف نيروبى لاجوس تونس أثينا فيينا بيروت أسطنبول أديس أبابا جده دبى الشارقه أربيل الرياض وأبوظبى.

وتبلغ رحلات السفر 72 رحلة وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 8627 راكبا، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 73 رحلة تنقل على متنها 7786 راكبا قادمين من عدة وجهات دولية منها تورنتو فرانكفورت لندن باريس ميلانو عدن سيئون لاجوس أثينا أسطنبول فيينا مسقط أبوظبى دبى الشارقة جده أديس أبابا دبى بيروت.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضى عليه 72 ساعة والذى بدء تطبيقه الأول من سبتمبر الجارى.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.