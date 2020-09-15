اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تكشف عن خطة طوارئ استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. فيديو

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:07 م
الرى تكشف عن خطة طوارئ استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. فيديو برنامج اليوم
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة إيمان سعد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن اجتماع اليوم للتأكيد على جاهزية الترع والمصارف والمخرات لمواجهة السيول. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أن خطة الطوارئ تشمل التنسيق مع وزارة الكهرباء لقطع التيار فى الأماكن المتضررة من السيول.

وترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر فى ضوء المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الفيضان وإعلان حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة.

واستعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كل من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022.

وتُشير المؤشرات الأولية إلى إستمرار إحتمالية  أن يكون فى حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الأن أعلى من نظيره فى العام الماضى ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائى على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهرى سبتمبر وأكتوبر.


الرى

السيول

وزارة الكهرباء

موسم الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان ووفد الرى يبحثان استكمال تغطية المصارف والترع لإقامة المشروعات

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 04:00 م

الرى تستعد لموسم السيول بتجديد الونش الشرقى لبوابات قناطر ادفينا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:07 م

الرى تعلن تطوير الخدمات الإلكترونية تماشيا مع توجه الدولة للتحول الرقمى

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:57 ص

وزير الرى يترأس لجنة ايراد النهر لمتابعة فيضان النيل

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:36 ص

الرى تنظم دورة تدريبية للعاملين بالوزارة حول قانون تنظيم التعاقدات

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:42 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة