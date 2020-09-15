اليوم السابع
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الأوقاف توزع 110 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 19 محافظة الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 02:41 م
الأوقاف توزع 110 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 19 محافظة الأسبوع المقبل سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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أعلن قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف، خطة الوزارة فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى الأسبوع السابع على التوالى، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 18 سبتمبر، وحتى الخميس 24 سبتمبر الجارى.
 
وقالت الوزارة إنه سيتم توزيع (110) طن على تسع عشرة محافظة : ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية – شمال سيناء – كفر الشيخ – الأقصر ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (762) طن حتى الآن.
 
وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.
 
وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
 
كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع.
 
وتوزع وزارة الأوقاف، غدا الأربعاء، 16 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء – الجيزة – بني سويف – المنوفية - الدقهلية) ، بواقع (4) طن لمحافظة شمال سيناء، و (3) طن لكل من محافظة (الجيزة – بني سويف – المنوفية – الدقهلية)، وذلك للأسبوع السادس على التوالى.

وزارة الأوقاف

صكوك الأضاحى

لحوم صكوك الأضاحى

صك الأضحية

اخبار الأوقاف

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