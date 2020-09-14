اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ويؤكد: خطر الموجة الثانية "وارد"..

متحدث الوزراء يؤكد تكثيف الرقابة الدورية على الأماكن المقرر إعادة فتحها

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:54 م
متحدث الوزراء يؤكد تكثيف الرقابة الدورية على الأماكن المقرر إعادة فتحها نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن القرارات التى صدرت اليوم، هدفها عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها، حيث سيتم فتح قاعات الأفراح المكشوفة والمفتوحة فقط، مشيرا إلى أن تلك الفئة عانت بشكل كبير طوال فترة الغلق، وكان لابد من فتح تلك القاعات ولكن بشروط وإجراءات احترازية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن قرارات الفتح متعلقة بالأماكن المكشوفة، حيث تم السماح بإقامة صلاة الجنازة في ساحات بعض المساجد، مشيرا إلى أنه ثبت أن الأماكن المفتوحة والمشكوفة هي الأكثر أمانا وتقلل من انتشار العدوى بين المواطنين.

وأوضح أن هناك رقابة دائمة على الأماكن التي سيتم فتحها، موضحا أن الأماكن التابعة لوزارة السياحة سيتم عمل رقابة دورية عليها من قبل الوزارة، أما قاعات الأفراح العادية فستتابعها المحليات، والحد الأقصى للعدد الحاضر في المناسبة سيكون 300 فقط، أما المساجد وصلاة الجنازة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها سيتم متابعتها دوريا من قبل وزارة الأوقاف.

وقال: "في الوقت الذي تستعد فيه مصر لمواجهة أي موجة جديدة لفيروس كورونا، تقوم بفتح الحياة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ويتم الأمر بعناية شديدة، واحتمالات الموجة الثانية مازالت واردة، ولابد على كل مواطن اتباع الإجراءات الاحترازية لأن الفيروس مازال موجوداً، والخطر مازال موجودا والخوف كله من شعور الأمان لدى المواطن المصرى".

وأكد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر قليل للغاية، وعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مازال منخفضا للغاية، وهناك خبرات كبيرة حصلت عليها الدولة المصرية في مجال مواجهة الفيروس، اكتسبت طوال الفترة الماضية، ومصر لديها تجربة ثرية على المستوى الحكومي والأطقم الطبية، ومستعدون لأي طارئ.


قرارات الحكومة اليوم

فتح قاعات الافراح

قاعات الافراح

صلاة الجنازة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صفاء الهاشم تعلن إصابتها بفيروس كورونا ضمن 5 نواب بمجلس الأمة الكويتى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:10 م

الأردن تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:10 م

إيهاب جلال وجهاز المقاصة يرفضون الخضوع لتحليل كورونا قبل مواجهة نادى مصر

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:09 م

ما المقصود بـ EUA وما علاقته بمدى سرعة حصولنا على لقاح فيروس كورونا؟

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:00 م

أحدث صيحات "موضة كورونا".. قائد أوركسترا يصمم كمامة لرواد الحفلات "صور"

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:00 م

الداعية رمضان عبد المعز يؤكد القرآن واجه الشائعات وحذر من خطورتها

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة