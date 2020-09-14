اليوم السابع
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قمر نهاية الشهر يقترن مع كوكب الزهرة رمز الحب بمشهد بديع يرى بالعين المجردة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 01:30 ص
قمر نهاية الشهر يقترن مع كوكب الزهرة رمز الحب بمشهد بديع يرى بالعين المجردة القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يرصد بسماء مصر الوطن العربى قبل شروق شمس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ببضعة ساعات وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب و الجمال بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المجردة.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه إضافة لذلك، ترصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي.
 
والقمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.
 
عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه سيظهر مضاء بنسبة 65 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري اصبح أصغر نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصه تدريجياً حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021 استعداداً لبداية عودته لسماء السماء.
 
 

 


القمر

كوكب الزهره

الزهره

رمز الحب

اقتران القمر والزهره

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