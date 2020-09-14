قمر نهاية الشهر يقترن مع كوكب الزهرة رمز الحب بمشهد بديع يرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر الوطن العربى قبل شروق شمس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ببضعة ساعات وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب و الجمال بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه إضافة لذلك، ترصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي.

والقمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.