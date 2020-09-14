باحث فى شؤون الحركات المتطرفة يكشف سبب اتجاه الإخوان لتشويه المشروعات القومية

ماجد تمراز

قال منير الديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الإخوان المسلمين طردهم المصريين من جنة مصر، وأصبحوا بين مقصلة الانهيار الشعبي والفشل الذاتي، وعندما كانوا على رأس السلطة لمدة عام، كان أسوأ عام مر على تاريخ مصر، مشيرا إلى أنهم يقومون الآن بتشويه الدولة عبر مناصتهم الإعلامية ولجانهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم"، الذي يذاع قناة dmc، أنهم يقومون باستغلال أى نجاح تحققه مصر من أجل تشويه صورته، موضحا أن اللجان الإلكترونية هدفها استقطاب الناس، وأن هذا يدل على إفلاس ذلك التنظيم، وهم لم يقوموا بالترويج إلى مشروع قومى معين يتبنوه، وإنما يعملون على تشويه الغير.