اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

باحث فى شؤون الحركات المتطرفة يكشف سبب اتجاه الإخوان لتشويه المشروعات القومية

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 06:21 م
باحث فى شؤون الحركات المتطرفة يكشف سبب اتجاه الإخوان لتشويه المشروعات القومية قنوات الإخوان - المشروعات القويمية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال منير الديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الإخوان المسلمين طردهم المصريين من جنة مصر، وأصبحوا بين مقصلة الانهيار الشعبي والفشل الذاتي، وعندما كانوا على رأس السلطة لمدة عام، كان أسوأ عام مر على تاريخ مصر، مشيرا إلى أنهم يقومون الآن بتشويه الدولة عبر مناصتهم الإعلامية ولجانهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم"، الذي يذاع قناة dmc، أنهم يقومون باستغلال أى نجاح تحققه مصر من أجل تشويه صورته، موضحا أن اللجان الإلكترونية هدفها استقطاب الناس، وأن هذا يدل على إفلاس ذلك التنظيم، وهم لم يقوموا بالترويج إلى مشروع قومى معين يتبنوه، وإنما يعملون على تشويه الغير.

وقال: "مركز الشائعات قد يكون الدوحة، وتتصدى مصر لمئات الآلاف من الشائعات".

 


الاخوان

جماعه الاخوان

المشروعات القويمية

قنوات الإخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إكسترا نيوز تسلط الضوء على فشل دعوات الإخوان التحريضية.. خبراء يؤكدون انكشاف طريقة التنظيم فى الكذب.. الجماعة الإرهابية تواصل خطاب الحماقة والكراهية.. والمصريون يتجاهلون أكاذيبهم ضد الدولة المصرية.. فيديو

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:25 م

شائعات وأكاذيب الإخوان تحاول عرقلة مسيرة البناء بـ"كاريكاتير اليوم السابع"

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 04:05 م

صحيفة سعودية تصف احتواء الدوحة للإخوان بالسياسة الخاسرة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 04:00 م

فرحة سكان العشوائيات تفضح أكاذيب الإخوان.. فيديو

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 03:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة