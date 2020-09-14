القوى العاملة تعلن تعيين 339 شابا واستخراج 387 شهادة مستوى ببنى سويف

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف 339 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم 4 شباب من ذوى القدرات الخاصة بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2242 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضى قامت المديرية باستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 كارنيه مزاولة حرفة، فضلاً عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والحملات، والتفتيش بنظام الدورى النهارى على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، ما أسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تسجيل 37 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة.