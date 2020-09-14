الرعاية الصحية تطلق حملة "من حقك تعرف".. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقانون

كتب وليد عبد السلام

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أمس الأحد، حملة توعوية تحت شعار (من حقك تعرف)، بهدف رفع الوعي القانوني لدى العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، وكذلك رفع الوعي القانوني للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقانون، والذي يتم الاحتفال به يوم 13سبتمبر من كل عام.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن الحملة تركز على تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية الواردة باللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة في 30أغسطس2020، علاوة على توعية منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد بحقوقهم الذي يكفلها لهم قانون التأمين الصحي الشامل رقم2 لسنة2018 في الحصول على أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية بجودة عالمية ودون تمييز.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ الحملة التوعوية من خلال عقد ورش عمل لمديري الإدارات المركزية والإدارات العامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وورش عمل أخرى لمديري المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك للتوعية بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية أثناء تأدية العمل، والذين بدورهم سيقومون بعمل هذه التوعية أيضًا إلى فريق العمل بالإدارات أو المنشآت الصحية لديهم.

وأضافت أنه من خلال الحملة تم توعية المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد بحقوقهم في الرعاية الصحية المتكاملة التي كفلها لهم القانون من خلال منشورات على صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة بالرابط [https://www.facebook.com/GeneralAuthorityofHealthCare/?epa=SEARCH_BOX & https://www.facebook.com/GAHCportsaid/]، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية لكافة المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وذلك إلى جانب نشر الرسائل التوعوية من خلال لوحة الإعلانات الداخلية بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد.

وتابعت الهيئة: قام بتنظيم حملة (من حقك تعرف)، إدارة الإعلام والتوعية الصحية بالهيئة ، كما شارك في تنفيذها إدارات الموارد البشرية والشئون القانونية ورضاء المنتفعين بالهيئة، وذلك في إطار التطوير المستمر في أداء تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك تحسين بيئة العمل، والذي بدوره ينعكس إيجابًا على مستوى أداء الخدمة للمنتفعين وزيادة مدى رضائهم عن الخدمة.

ومن جانبه قال الدكتور هاني راشد "نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرعاية الصحية ورئيس لجنة الموارد البشرية بالهيئة"، أن الحملة تهدف إلى توعية العاملين بالهيئة والإدارات والمنشآت الصحية، بحزمة القرارات التي أصدرتها الهيئة، ودخلت حيز التنفيذ في 31أغسطس الماضي، والمتعلقة بضوابط العمل التنظيمية لكافة العاملين، والتي تضمن الحفاظ على حقوقهم ومعرفة مقتضيات واجباتهم الوظيفية، وكذلك التوعية بلائحة الموارد البشرية وجداول الأجور الخاصة بالعمل داخل الهيئة، والتي شهدت تحولًا جوهريًا في بيئة عمل القطاع الحكومي، وساهمت في تطوير مواردها البشرية، وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار للعاملين، بما يعزز مستوى التحفيز، ويسهم في رفع كفاءة الأداء، وضمان جودة مخرجات العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية والإدارات والمنشآت الصحية التابعة لها.

وأشار إلى أن إنطلاق فعاليات الحملة، هو خطوة ملموسة نحو تعزيز الجهود لإشراك العاملين بالهيئة وفروعها والمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن منظومة متكاملة، لرفع وعيهم القانوني، وتمكينهم من المشاركة بمقترحاتهم الواعية خلال الفترة المقبلة، وأن إطلاق هذه المبادرة هو ثمرة جهد متواصل لفريق العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي يعمل وفق نهج مبتكر يهدف إلى الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة في خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق أكبر نسبة من مدى رضاء المنتفعين عن الخدمة.

فيما أضاف الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية" أننا نتبنى سياسة ترتكز على نشر الثقافة القانونية لكافة العاملين بالهيئة والمنشآت التابعة لها ، عبر إقامة الفعاليات المتنوعة لنشر الثقافة القانونية وجعلها جزءًا لا يتجزأ من العمل، لافتًا إلى أهمية الالتزام بتجسيد مبدأ سيادة القانون لتنظيم حياتنا سواء حقوقنا أو واجباتنا، كون حقوقنا هي واجبات على الآخرين كما أن واجباتنا هي حقوق للآخرين، والقانون هو من يحدد وينظم كل هذا وينظم إيقاع العمل، بينما يعتبر اليوم العالمي للقانون الذي يقام يوم ١٣ سبتمبر من كل عام فرصة عظيمة لتعزيز تطبيقه.

وتوجه التلواني بالشكر إلى جميع المحاضرين المشاركين في ورش العمل، وكذلك القائمين بتوعية المنتفعين من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة أو الندوات التوعوية، وحرصهم على المساهمة في تنمية الوعي بالحقوق والواجبات القانونية للعاملين والمنتفعين، كما توجه بالشكر إلى كافة المشاركين في ورش العمل، وهي المشاركات التي تعكس مدى وعيهم بأهمية التعرف إلى ضوابط وقوانين العمل وحقوق المنتفعين، وأهمية مشاركتهم في إنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي سيمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر.

وأكد الدكتور عادل تعيلب "مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد"، أن تركيز الحملة على توعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم عند مزاولة أعمالهم من ناحية، بالإضافة إلى توعية منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد بحقوقهم في الحصول على أعلى مستويات الرعاية الصحية من ناحية أخرى، هو أمر في غاية الأهمية والذي يسهم في تحقيق الانضباط والاستقرار داخل بيئة العمل والتوازن بين كافة الأطراف، وكذلك زيادة وعي المنتفعين في كيفية الحصول على كافة مستويات الرعاية الصحية التي يحتاجها ويحددها له مقدمي الخدمة الطبية داخل وحدات ومراكز ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية ومتابعته حتى يتم علاجه وشفائه.

وأشار الدكتور أحمد دنقل "المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين" بالهيئة، أنه من ضمن أهداف الحملة توعية المنتفعين بنظام الـتأمين الصحي الشامل، بحقوقهم في الرعاية الصحية المتكاملة بجودة وكفاءة وكرامة، وفقًا لقانون رقم2 لسنة2018، والذي يسهم في زيادة وعي المنتفعين بكيفية الحصول على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر وبشكل مٌرْضِي لهم، موجهًا الدعوة إلى من يرغب منهم في تقديم مقترحات تسهم في تقديم خدمة متميزة للمنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر التوجه إلى مكتب رضاء المنتفعين بالمستشفى أو المركز أو الوحدة الصحية، والذي تم استحداثه مع بداية انطلاق المنظومة في بورسعيد شهر يوليو من العام الماضي، للوصول إلى جميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقي الخدمة الصحية، التي يحصلون عليها داخل المنظومة، وذلك للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري.

وتابعت الدكتورة رضوى إمام "المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية الصحية بالهيئة"، أن الحملة استخدمت وسائل التواصل الشخصي والذي يعد أكثر فاعلية مع الجمهور المستهدف للحملة، سواء للعاملين من خلال ورش العمل أو للمنتفعين من خلال الندوات التوعوية، كما استخدمت الحملة وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت هاشتاج(#من_حقك_تعرف)، مشيرة إلى أن استخدام العديد من وسائل التواصل الشخصي والإجتماعي جاء بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين للحملة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو رفع الوعي القانوني لدى العاملين بالهيئة أو المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والانضباط في العمل، وزيادة مدى رضاء المنتفعين عن الخدمة، وكذلك تشجيعهم على المشاركة المستقبلية بمقترحاتهم الواعية للتطوير المستمر في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تمكنهم من عيش حياة أفضل وأكثر صحة، وذلك في ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر٢٠٣٠، لافتةإلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادارات توعوية أخرى تسهم في رفع وعي المواطن بالموضوعات الصحية المختلفة.

هذا، ويأتي إطلاق حملة (من_حقك_تعرف)، لتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وكذلك توعية منتفعي التأمين الصحي الشامل بحقوقهم في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا للقانون، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقانون 13سبتمبر من كل عام، وتعتبر الحملة واحدة من المبادرات المبتكرة التي تنظمها الهيئة، بمشاركة نخبة من العاملين بها والمتخصصين في مجال الموارد البشرية والشئون القانونية ورضاء المنتفعين، وتقام عبر لقاءات مباشرة مع القائمين بالعمل أو المنتفعين بالخدمة، من أجل رفع وعيهم للمشاركة الفعالة والإيجابية في تنفيذ وإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.