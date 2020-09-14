الأوقاف عن بناء مسجد بأراضى زراعية: كل أرض صالحة للصلاة وليس كل أرض صالحة للزراعة

كتب عامر مصطفى

علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على عرض خطاب موجه من وزارة التنمية المحلية لإنشاء مسجد على أرض زراعية، قائلا:"الدولة متهمة بأنها تهدم المساجد، وبناء مسجد على أرض زراعية هى كارثة فهم يسمحون بتبوير الأرض".

وأكد جابر، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر فضائية الأولي المصري، أن الدولة تقوم بإزالة العشوائيات التى تقام على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، مشيراً إلى أن الجميع يريد أم يحافظ على الرقعة الزراعية حتى لا تلتهم.

وتسأل رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، من الذي أعطي الموافقة على بناء المسجد في أرض زراعية من قبل التنمية المحلية في قرية بالدقهلية، موضحاً أن مثل هؤلاء الأشخاص يشعرونك بأنك ضد بناء المساجد، وكل أرض صالحة للصلاة عليه، ولكن ليس كل أرض صالحة للزراعة.