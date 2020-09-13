اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تسلم دفعة جديدة من متعافى الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات

الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:11 م
وزيرة التضامن تسلم دفعة جديدة من متعافى الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعى للمتعافين سلمت ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، والإنفاق على أسرهم مثل مشروع مشغل لإنتاج المفروشات بمحافظة المنيا ومحل كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية وشبكات بالقاهرة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
 
لافتة إلى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت ما يقرب من 3 ملايين و460 ألف جنيه حتى الآن .
 
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.
 
حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة "وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية .
 

التضامن

التوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

مشروع مودة

وزيرة التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" فى مراكز الشباب للأسبوع الرابع

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 11:33 ص

التضامن: استمرار المرحلة الثانية لتدريبات مشروع "مودة" فى مراكز الشباب للأسبوع الثانى

السبت، 22 أغسطس 2020 03:01 م

التضامن تؤكد استمرار ورش تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج بمشروع "مودة"

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:00 م

اتهامات تواجه حنين حسام ومودة الأدهم بعد التحفظ على أموالهما..اقرأ التفاصيل

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 02:30 ص

"وجعل بينكم مودة ورحمة".. طرق إثبات عقد زواج المصريين بالخارج.. 4 طرق حددها المشرع لإثبات الزواج.. الأبرز عقد الزواج بدون مأذون شرعي في السفارة المصرية.. وخبير يوضح إجراءات توثيق العقد من محكمة خارج مصر

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة