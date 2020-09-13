وزيرة البيئة تؤكد التنسيق مع عدة وزارات بينها "الداخلية" لمتابعة حرق قش الأرز

كتب عامر مصطفى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزاة والتنمية المحلية والداخلية والري والنقل، مشيرة إلى أن هناك حملة من 1 سبتمبر تنتهى 15 نوفمبر لمعرفة الحرائق التى يتم فيها إشعال النيران في قش الأرز. وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك بدائل لحرق قش الأرز كما أن الدولة تعطي فرصة للفلاح لإيجاد دخل، وكما أن على كل مواطن دور فى ضبط عوادم السيارات وتقليل كافة انبعثات المصانع.



وأكملت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل 4 محاور أهمها محور التوعية للمواطنين، قائلة: "البديل الناجح يقلل من الخسائر، وإذا وجد المواطن البديل يتحرك إليه حتى لا يكون هناك ضرر للبيئة والأفراد.

وكانت قد استكلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولتهما بالمحافظة بتفقد محطة معالجة صرف صحى سخا والتى تعمل بطاقة استيعابية حوالى 95 ألف متر مكعب بنظام الحمأة النشطة، حيث تحتوى على وحدة لتحويل الحمأة إلى غاز ميثان والاستفادة منه للحصول على واحد ميجا.

كما تفقدت موقع يتم فيه تجربة معالجة مياه الصرف الصحى المعالج بالطرق المختلفة لإنتاج الأسماك بدون إضافة أغذية أو أعلاف، وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتجربة لما فيها من فائدة كبيرة للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج، رافقها خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.