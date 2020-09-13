الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم مؤتمر "الشباب والتحدى"

كتب مايكل فارس

تختتم الكنيسة الكاثوليكية، مؤتمر "الشباب والتحدي" اليوم الأحد، الذى يندرج في خدمة "مشروع حب" الخاص بمؤتمرات الشباب بالكنيسة؛ بمشاركة الآب هنري بولادي اليسوعي ، وكانت الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة والإسكندرية ، أطلقت فى الثالث من يوليو الماضى ، نشاطها الصيفي الذي يحمل اسم "مشروع الحب" وذلك بلقاء للأنبا باخوم النائب البطريركي للكاثوليك، الذى أكد على ضرورة التزام جميع المشاركين فى الفعاليات بإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب كورونا .

ومع بدء الفتح التدريجي للكنائس في يونيو الماضي، عقب فترات الحظر بسبب فيروس كورونا، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية ، عن عودة الصلوات مؤكدة في بيان لها آنذاك العودة من جديد لصلوات القداس ، بدءا من السبت الموافق 27 يونيو، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليتفضل الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، أن المشاركة في قداس الأحد هي وصية ملزمة، ولكن مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية، وتجاوبا مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة 23 يونيو 2020، يتوقف الاحتفال بالقداسات بحضور المؤمنين يومي الجمعة والأحد، على أن يحتفل الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالقداس مرة أو مرتين يوميا، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة، خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والأحد، فيما قررت عودة الصلوات خلال اليومين الأخيرين فيما بعد عقب قرار مجلس الوزراء بإتاحة الصلوات خلالهما.