اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتفاق لتفعيل مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك لتنشيط التعاون بين البلدين

الأحد، 13 سبتمبر 2020 08:07 م
اتفاق لتفعيل مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك لتنشيط التعاون بين البلدين جانب من اللقاء بين الجانبين
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى أمين العلاقات الخارجية باللجنة التسيرية للاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان بالقاهرة بالنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المهندس محمد عبدالفتاح المصري.

وقال أمين العلاقات الخارجية الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان فى تصريحات بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن اللقاء الذى انعقد بمقر الإتحاد العام لغرف التجارة بمصر بحضور الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد والأستاذ محمد الخطى والمستشار التجارى لوزارة التجارة والصناعة المصرية بحث سبل وآليات تعزيز وتنشيط وتطوير التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات التجارية السابقة وذلك استنادًا للاجتماع المشترك بين مستشارة التجارة بسفارة دولة مصر بالخرطوم الأستاذة شيرين البسيونى مع اتحاد أصحاب العمل السودانى حيث تم الإتفاق على ضرورة تنشيط وتطوير التعاون التجارى بين البلدين .

 

وأشار تيمان إلى الاتفاق خلال اللقاء على أهمية تكوين مجلس الأعمال السودانى المصرى المشترك ليسهم فى معالجة أسباب ضعف عمليات التبادل التجارى التى تتركز فى أمور وقضايا فنية وتبادل المعلومات والقوانين التجارية وحركة النشاط التجارى والإنتاج الصناعى والتصدير بين البلدين.

 


مجلس الأعمال المصرى السودانى

عبد الحليم عيسى تيمان

علاء عز الأمين

الإتحاد العام لغرف التجارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة