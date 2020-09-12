الرئيسية تقارير مصرية الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصيل 100 جنيه عن كل حالة بمستشفيات الصحة النفسية السبت، 12 سبتمبر 2020 10:48 ص مستشفى كتب وليد عبد السلام مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتحصيل رسم 100 جنيه عن كل حالة دخول للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية. الصحة الصحة النفسية مستشفيات الصحة النفسية العلاج وزارة الصحة اخبار الصحة الجريدة الرسمية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 14 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من كورونا فى المولات.. فيديوجراف الجمعة، 11 سبتمبر 2020 08:35 م وزارة الصحة تعلن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" الجمعة، 11 سبتمبر 2020 01:35 م خطة وزارتى الصحة والتعليم لتأمين طلاب 60 ألف مدرسة في اليوم السابع غدا الخميس، 10 سبتمبر 2020 07:34 م نائب وزير الصحة يجتمع مع اليونيسيف وممثلى الوزارات لوضع خطة التوعية بكورونا الخميس، 10 سبتمبر 2020 03:20 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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