اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصيل 100 جنيه عن كل حالة بمستشفيات الصحة النفسية

السبت، 12 سبتمبر 2020 10:48 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصيل 100 جنيه عن كل حالة بمستشفيات الصحة النفسية مستشفى
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتحصيل رسم 100 جنيه عن كل حالة دخول للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية.
  
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