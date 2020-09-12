الجريدة الرسمية تنشر قرار تحصيل 100 جنيه عن كل حالة بمستشفيات الصحة النفسية

كتب وليد عبد السلام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتحصيل رسم 100 جنيه عن كل حالة دخول للعلاج بمستشفيات الصحة النفسية.