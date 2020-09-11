14 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من كورونا فى المولات.. فيديوجراف

كتب محمد سعودي

وجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد عند دخول المولات للتسوق، حيث نشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديوجراف يوضح هذه النصائح لمنع انتقال عدوى كوفيد 19.

كيف تحمي نفسك وأسرتك من #فيروس_كورونا (كوفيد-١٩) في المولات؟ pic.twitter.com/dTpYcMk2Fj

— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 11, 2020

وفيما يلي 14 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال التواجد في المولات:

1 - لا تنسى متعلقاتك الشخصية من كحول أو معقم يدين وكمامة ومناديل ورقية عند الخروج من المنزل.

2 - حافظ على ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة عند دخول المول.

3 - التزم بمسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف بينك وبين الآخرين.

4 - قم بتطهير يديك باستمرار باستخدام مطهر الأيدي أو الكحول.

5 - لا تلمس عينك وأنفك بعد لمس الأشياء لمنع انتقال العدوى إليك.

6- تجنب السلام بالأيدي أو الأحضان عند مقابلة أصدقائك واكتفي بالسلام عليهم من بعيد.

7 - عند شراء الملابس تأكد من أنها معقمة جيدا.

8- يفضل شراء احتياجاتك باستخدام كارت الصراف الآلي عن النقود الورقية.

9 - عند تناول الكعام في المول استخدم الأدوات مثل الأطباق والملاعق ذات الاستعمال الواحد.

10 - الابتعاد عن تجربة مستحضرات التجميل لمنع انتقال العدوى.

11- يفضل بقاء كبار السن والأطفال في المنزل.

12 - تجنب التواجد في المناطق المزدحمة خاصة المصاعد.

13 - ابتعد عن لمس الأسطح قدر الإمكان للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

14 - في حالة شعورك بأعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة تجنب الخروج من المنزل.