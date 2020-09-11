سيدة القطار: الكمسرى لو طلب ألف جنيه كنت هدفع بدل نقوط ابن أخويا فى فرحه.. فتحى شو

للبحث عن الغريب والعجيب ينطلق فتحى شو فى رحلة البحث عن كل جديد .

وفى حلقة جديدة من برنامج "فتحى شو"، يكشف المذيع تفاصيل واقعة قطار القاهرة المنصورة، مع "سيدة القطار".

"سيدة القطار" هكذا أصبح لقب تلك المرأة، والتى أصبحت حديث المصريين ومواقع التواصل الاجتماعى، السيدة صفيه أبو العزم، التي أبهرت الجميع في رد فعل عفوي وبسيط خرج منها وكأنها أم لتلك المجند التي بادرت بدفع أجرة القطار، بعد أن صمم كمسرى القطار على دفع قيمة التذكرة من المجند.

وقال "سيدة القطار": أثناء ركوبي القطار للذهاب لحضور مناسبة عائلية وفي محطة طنطا شاهدت مشادة كلامية حادة من الكمسري تجاه المجند وفي إصرار منه لتسليمه للشرطة العسكرية، مما أثار اندفاعي ورفضي للموقف وعلي الفور تحركت وطلبت أن أدفع ثمن التذكرة للمجند، ولكنه لم يرضي بذلك وقام برد المبلغ لي مره أخرى رغم محاوله إقناعي له بأنه مثل ابني، ولكن احتراما لكرامته قمت بسحب نقودي.

وأضافت: المجند كانت لدية عزة نفس قوية جدا فلم يهتز للحظة وطلب من الكمسري أن ينزله ولكني رفضت أن ينزل المجند من القطار فالمال لا يجعل نزول شخص بسيط فلا قيمه للمبلغ بل القطار ينزل من أجل ذلك المجند، ولو أخر فلوس معايا كنت هدفعها حتي لو كان غرامة 1000 جنيه بدل ما انقط بيهم في الفرح.