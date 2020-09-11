اليوم السابع
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سفير الفاتيكان يشارك مطران الكنيسة المارونية فى تدشين مبانٍ رعوية.. صور

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 03:52 م
سفير الفاتيكان يشارك مطران الكنيسة المارونية فى تدشين مبانٍ رعوية.. صور جانب من صلوات التدشين
كتب مايكل فارس

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احتفلت اليوم الجمعة، "كنيسة القديسة تريزا للطفل يسوع" المارونية في الإسكندرية، بإعادة تدشين بعض المباني للرعية، وذلك يشمل، بيت الكهنة، مذبح الكنيسة، جرن المعمودية بعد التجديد والترميم، بمشاركة سفير الفاتيكان المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس السفير البابوي لبابا الفاتيكان.
 
وترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، صلوات التدشين، بحضور راعي الكنيسة الأب فريد، ولفيف من الكهنة بمختلف الإيبارشيات وعدد من الشمامسة وشعب الكنيسة.
 
كما وجه المطران جورج شيحان في كلمته، الشكر لله الذي دائما ما يسدد احتياجات الكنيسة ولكل من ساهم في ظهور هذا العمل، مشيرا إلى بعض التحديات التي واجهت الكنيسة لأعمال الترميم و إحيائها و وإعطائها  طابعا جديدا بالمظهر الماروني.
 
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (1)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (1)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (2)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (2)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (3)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (3)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (4)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (4)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (5)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (5)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (6)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (6)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (7)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (7)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (8)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (8)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (9)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (9)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (10)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (10)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (11)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (11)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (12)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (12)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (13)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (13)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (14)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (14)

سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (15)
سفير الفاتيكان يشارك المطران شيحان في تدشين المباني بالكنيسة (15)

 


سفير الفاتيكان

مطران الكنيسه المارونيه

المطران جورج شيحان

المطران نيقولاس هنرى مارى

سفير الفاتيكان في مصر

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