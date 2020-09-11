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أسئلة وأجوبة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء.. إنفوجراف

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 11:28 م
أسئلة وأجوبة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء.. إنفوجراف أسئلة وأجوبة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء
كتب أسامة عبد الحميد

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آثار قانون التصالح على بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، واللائحتان التنفيذيتان اللتان أصدرهما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، العديد من التساؤلات لدى المواطنين، والتي كان سببها غياب الاهتمام بالقانون من جانب الرأى العام، والقصور فى شرح مواده والحوار بشأنها، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الارتباك والقلق مع بدء سريانه.

ومن أجل التبسيط فتح "اليوم السابع"، هذا الملف الشائك، لشرح ما هو القانون، وما المزايا التي يحقهها تطبيقه، والإجابة على تساؤلات عديدة، تشغل فكر المواطن، وانطلاقا من حاجتنا جميعا للمعرفة والاطلاع على القانون بكل تفاصيله، وعلى أوضاع البناء فى الماضى والقوانين المنظمة لها، وحجم المخاطر التى كانت تهدد مصر بسبب الفوضى السابقة، والإجراءات الحالية والمستقبلية لضبط الأوضاع وتنظيم قطاع العقارات، اقتربنا من الملف والقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وناقشنا كل محاوره وتفاصيله فى هذا الملف.

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