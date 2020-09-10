كيف تحمى الدولة 2.6 مليون مولود سنويا من ضعف السمع؟ .. فيديو

سبتمبر الماضى كان موعدا فارقا فى حياة المواليد الجدد والسبب هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة القومية للكشف المبكر عن ضعف السمع بين حديثى الميلاد لحمايتهم من الصمم بدايةً من عمر يوم وحتى 28 يومًا.

وعلاج المصابين منهم إما بالعلاج الطبي أو تركيب سماعة أو بإجراء عملية زراعة القوقعة، وتستهدف المبادرة الكشف عن 2.6 مليون مولود سنويا وتم تخصيص 1364 وحدة صحية للكشف وحتى الآن تم إجراء المسح السمعي لـ 816 ألفا و875 طفلًا حتى الأطفال غير المصريين كان لهم نصيب منها، حيث أجريت الفحوص لـ 14 ألفا و17 طفلاً غير مصري داخل البلاد وخصصت الدولة عن طريق وزارة الصحة خطا ساخنا هو (15335) لاستقبال استفسارات المواطنين عن المبادرة.