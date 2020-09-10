اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تحمى الدولة 2.6 مليون مولود سنويا من ضعف السمع؟ .. فيديو

الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:30 م
كيف تحمى الدولة 2.6 مليون مولود سنويا من ضعف السمع؟ .. فيديو كيف تحمى الدولة 2.6 مليون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سبتمبر الماضى كان موعدا فارقا فى حياة المواليد الجدد والسبب هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة القومية للكشف المبكر عن ضعف السمع بين حديثى الميلاد لحمايتهم من الصمم بدايةً من عمر يوم وحتى 28 يومًا.
 
وعلاج المصابين منهم إما بالعلاج الطبي أو تركيب سماعة أو بإجراء عملية زراعة القوقعة، وتستهدف المبادرة الكشف عن 2.6 مليون مولود سنويا وتم تخصيص 1364 وحدة صحية للكشف وحتى الآن تم إجراء المسح السمعي لـ 816 ألفا و875 طفلًا حتى الأطفال غير المصريين كان لهم نصيب منها، حيث أجريت الفحوص لـ 14 ألفا و17 طفلاً غير مصري داخل البلاد وخصصت الدولة عن طريق وزارة الصحة خطا ساخنا هو (15335) لاستقبال استفسارات المواطنين عن المبادرة.
 

ضعف السمع

كيف تحمى الدولة

العلاج الطبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة