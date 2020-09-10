اليوم السابع
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عبد الحليم قنديل يؤكد استخدام الإخوان لكل وسائل الكذب للتحريض ضد الدولة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 12:02 ص
عبد الحليم قنديل يؤكد استخدام الإخوان لكل وسائل الكذب للتحريض ضد الدولة عبد الحليم قنديل
كتب أحمد عرفة

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سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على أكاذيب الإخوان وفيديوهاتها المفبركة، مشيرة إلى أن قنوات الجماعة أقدمت على ادعاء وجود مظاهرات ضد الإجراءات الوقائية بفيروس كورونا، ثم كررت نفس الفيديو لتدعى أنها مظاهرات في منطقة أخرى، وادعت أن هناك مظاهرات في الإسكندرية عبر فيديو مفبرك رغم تأكيد أهالى المحافظة أنه لا يوجد أي مظاهرات بالمحافظة.

وقال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن جماعة الإخوان لديهم ثأر مع الدولة المصرية بعد سقوط حكم الجماعة، موضحا أن التنظيم يبيح لنفسه قاعدة الغاية تبرر الوسيلة لتمارس كافة وسائل الكذب والشائعات ضد الدولة المصرية.

وأضاف برنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان لديها عدد هائل يعمل بالكتاب الإلكترونية لنشر الفيديوهات المفبركة والأخبار المزيفة، موضحا أن هذه الكتائب الإخوانية متصلة بعمل منتظم يوالى أجهزة مخابراتية معادية لمصر.

وأوضح أن الفبركة التى تنتهجها جماعة الإخوان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتلاعب بالفيديوهات للتحريض ضد مصر، مشيرا إلى أن إعلام الشائعات لا يكشفه ولا يطرده سوى إعلام الحقيقة.


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