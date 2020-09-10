اليوم السابع
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المجلس المصرى للشئون الخارجية يعرب عن تضامنه الكامل مع الخرطوم وجوبا

الخميس، 10 سبتمبر 2020 03:22 م
المجلس المصرى للشئون الخارجية يعرب عن تضامنه الكامل مع الخرطوم وجوبا مساعدات مصرية للسودان ولجنوب السودان
كتب : أحمد جمعة

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أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن تضامنه الكامل مع حكومتي وشعبي السودان وجنوب السودان، إزاء الأضرار والمعاناة التي تعرض لها الشعبان الشقيقان نتيجة الامطار والسيول التي اجتاحت البلدين منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، والتي أدت إلى معاناة إنسانية وخسائر في الأرواح ونزوح ما يزيد على نصف مليون من السكان وتدمير الممتلكات وهدم للمنازل ونفوق الآلاف من الماشية وتدمير للزراعة والبنية الأساسية، الأمر الذي استوجبه تضامن مصر حكومة وشبعاً مع البلدين الشقيقين وارسال المساعدات الإنسانية العاجلة اللازمة للتخفيف عن المتضررين. 

وأعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن مساندته الكاملة للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية بإرسال شحنات من المساعدات الإنسانية لمساندة شعبي السودان وجنوب السودان للتخفيف من معاناتهما ويؤازر تلك الجهود على كافة المستويات الاجتماعية والإنسانية.


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