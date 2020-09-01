يخرج الحى من الميت.. عمر جديد للرضيع يوسف بعد مصرع عائلته فى حادث تصادم

سوهاج محمود مقبول

أنقذت العناية الإلهية الطفل يوسف محسن صبيح ، البالغ من العمر 6 أشهر من الموت ، بينما توفى والده ووالدته وشقيقاته الثلاث إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة والده وسيارة نقل الطريق الصحراوى الشرقى أمام بوابة الكريمات ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقت أجهزة الأمن أخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الكريمات اتجاه بنى سويف ، بين سيارة ملاكى بأخرى نقل نتج عنها مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة ، فى حين نجا رضيع من الموت .

وشاركت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقى بنى سويف والجيزة ، فى نقل الجثامين إلى مستشفى أطفيح المركزى وحلوان العام، حيث نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة الأم فى العقد الخامس من عمرها وطفلين عشر سنوات وتسع سنوات إلى مشرحة مستشفى أطفيح فيما نقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق الجيزة جثة الأب والطفل يوسف .

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