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وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:37 م
وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس مقاتلة- أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتراض مقاتلة "ميغ-31" طائرة حربية نرويجية قرب أجواء روسيا فوق بحر بارنتس. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح بيان صدر عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع أن ميج-31 تابعة للأسطول الشمالي الروسي، واعترضت طائرة استطلاع نرويجية من طراز"P-3C Orion" .

ولفت البيان إلى أن الطائرة النرويجية التي تم اكتشافها فوق المياه الدولية في بحر بارنتس، كانت تطير باتجاه حدود روسيا، وأن "ميغ-31" عادت إلى مطارها بعد أن غيرت الطائرة النرويجية اتجاهها.

 


روسيا

النرويج

اعتراض مقاتلة نرويجية

اخبار روسيا

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