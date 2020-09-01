وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتراض مقاتلة "ميغ-31" طائرة حربية نرويجية قرب أجواء روسيا فوق بحر بارنتس. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح بيان صدر عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع أن ميج-31 تابعة للأسطول الشمالي الروسي، واعترضت طائرة استطلاع نرويجية من طراز"P-3C Orion" .

ولفت البيان إلى أن الطائرة النرويجية التي تم اكتشافها فوق المياه الدولية في بحر بارنتس، كانت تطير باتجاه حدود روسيا، وأن "ميغ-31" عادت إلى مطارها بعد أن غيرت الطائرة النرويجية اتجاهها.