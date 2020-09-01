اليوم السابع
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معبد الكرنك يستقبل أول فوج سياحى بعد استئناف السياحة الثقافية.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:41 م
معبد الكرنك يستقبل أول فوج سياحى بعد استئناف السياحة الثقافية.. صور معبد الكرنك
كتبت آمال رسلان

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استقبل معبد الكرنك اليوم الثلاثاء، أولى الأفواج السياحية القادمة من مدينة الغردقة، وذلك في أول يوم لاستئناف مصر لحركة السياحة الثقافية، بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.
 
واشار د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان هذه الأفواج تضم سائحين من أوكرانيا وفرنسا الذين جاءوا إلى مدينة الغردقة أمس لقضاء أجازتهم على شواطئ مصر الخلابة ثم قاموا برحلة إلى مدينة الأقصر لمشاهدة آثارها العظيمة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

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وأكد على ان جميع المتاحف والمواقع الأثرية ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة لإعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية ضمن استئناف حركة السياحية الثقافية في مصر.
 
ضوابط استئناف السياحة الثقافية:
التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.
• توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.
• تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.
• الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية عن  25 فرداً أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.
• التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.
• قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.
• قياس درجة حرارة العاملين يومياً (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).
• الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.
• وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:
❖ 100 زائر/ الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير: 200 زائر).  
❖ 10 – 15 زائر لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة).
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الكرنك

الاقصر

السياحة

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