مصادر بسوق النفط تعلن ارتفاع متوسط سعر خام دبى بأغسطس لـ43.987 دولار للبرميل

رويترز

قال مصدران بسوق النفط اليوم الثلاثاء إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في أغسطس إلى 43.987 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير. ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.

الخام أغسطس يوليو التغير

بلاتس دبي 43.987 43.278 0.709

بلاتس عمان 44.208 43.390 0.818

متوسط بلاتس عمان/دبي 44.098 43.334 0.763

متوسط بلاتس دبي/عمان ببورصة 44.154 43.447 0.707

دبي للطاقة