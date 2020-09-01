محافظ قنا :تعافى وخروج 308 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى الصدر

فريق المحافظات

قامت اللجنة المختصة بمتابعة فيروس كرونا بمحافظة قنا بالمرور على مستشفى الصدر بمدينة قنا لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية .

تفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن) ، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة ، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية ، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى .

وأكد اللواء أشرف الدوادى محافظ قنا أنه تم تعافى وخروج 308 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .

من ناحية أخرى أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بمعهد الشيخ عبدالرحيم الابتدائي الازهري بقرية أبنود بمركز قنا وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل مجاني على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/9/2020م .

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن ( نساء - تنظيم أسرة - جلدية - جراحة - باطنة – اطفال)، مؤكدا على ان توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حالة الاحتياج لذلك.