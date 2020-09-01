محافظ دمياط: إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة وتلقى 16 طلب تصالح

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، استمرار الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة و التصدى لمخالفات البناء.

وأكدت الدكتورة منال عوض فى بيان ، أنه تم إزالة 29 حالة بالزرقا وفارسكور ورأس البر خلال الحملة المُنفذة أمس.

وقالت محافظ دمياط أنه تم شن حملة مكبرة برئاسة اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط ، وبحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ، واللواء أحمد كمال مساعد مدير الأمن للشئون المالية، العميد عمر الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر، الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر ومفتشى المباحث وغطاء أمنى من قيادات مديرية الأمن.

وأضافت المحافظ إلى أن الحملة قد أسفرت عن إزالة عدد 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة ،وتلقى عدد 16 طلب تصالح فى بعض مخالفات البناء واقعة بنطاق مركز ومدينة دمياط تتبع هيئة الأوقاف بمساحة 2101 م٢، هذا وقد تضمنت الازالات عدد 6 حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية والموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور وذلك على مساحة 558 م٢ بالإضافة إلى عدد 18 حالة بمركز ومدينة الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى "جسور النيل" بمساحة 630 م٢، وأخيراً إزالة 5 حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمدينة رأس البر على مساحة 735 م٢