محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى بحد أدنى 215 درجة

الإسكندرية جاكلين منير

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2020/2021 ، ليقبل بحد أدنى 237 درجة، وذلك ببعض مدارس الثانوية العامة بإدارات شرق ووسط والجمرك وغرب.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية اليوم، إلى أنه القرار جاء استجابة لنداء أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، وبناء علي تكليفات محافظ الإسكندرية إلى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، بحصر الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوية العامة علي مستوي مدارس الإسكندرية، حيث جاءت الدراسة بتحديد بعض الأماكن بإدارات شرق ووسط والجمرك وغرب.

علي الصعيد ذاته، اعتمد محافظ الإسكندرية المرحلة الثانية من تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني علي مستوي الإسكندرية بجميع نوعياته (صناعي ، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج ) للعام الدراسي 2020 /2021 بحد أدني 215 درجة.