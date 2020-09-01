اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى بحد أدنى 215 درجة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:10 م
محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى بحد أدنى 215 درجة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2020/2021 ، ليقبل بحد أدنى 237 درجة، وذلك ببعض مدارس الثانوية العامة بإدارات شرق ووسط والجمرك وغرب. 
 
وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية اليوم، إلى أنه القرار جاء استجابة لنداء أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، وبناء علي تكليفات محافظ الإسكندرية إلى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، بحصر الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوية العامة علي مستوي مدارس الإسكندرية، حيث جاءت الدراسة بتحديد بعض الأماكن بإدارات شرق ووسط والجمرك وغرب. 
 
علي الصعيد ذاته، اعتمد محافظ الإسكندرية المرحلة الثانية من تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني علي مستوي الإسكندرية بجميع نوعياته  (صناعي ، زراعي،  تجاري،  فندقي،  مزدوج ) للعام الدراسي 2020 /2021  بحد أدني 215 درجة.
 
من جانبه أوضح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اجمالي عدد الطلاب الذين من المقرر تأديتهم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي) بلغ 22360  طالب، موزعين علي عدد 83 لجنة. 
 

 


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