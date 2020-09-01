قد يجعل الوباء "أسوأ ''..تحذيرات من الاندفاع الكبير لإيجاد لقاح لفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

قال علماء بارزون إن الاندفاع إلى تحصين السكان ضد Covid-19، يمكن أن يؤدي إلى طرح لقاح غير فعال للغاية ويؤدي إلى تفاقم الوباء.ووفقا لتقرير جريدة " theguardian"، يتنافس السياسيون والشركات التجارية ليكونوا أول من يرخص لقاحًا ، لكن الخبراء يقولون إن العالم سيكون أفضل من الانتظار حتى تظهر النتائج الشاملة فعالية بنسبة 30-50 ٪ على الأقل.

يعد اللقاح أمرًا حيويًا لوقف الوباء ، لكن البروفيسور السير ريتشارد بيتو من جامعة أكسفورد ومستشار منظمة الصحة العالمية ، قال إن اللقاح الأول سيتم شراؤه واستخدامه في جميع أنحاء العالم حتى لو كان منخفض الفعالية.



التسرع فى لقاح كورونا قد يجعل الوباء أسوأ

حتى لو كان يحمي أقلية فقط من السكان ، فسيتم اعتباره المعيار الذي سيتم من خلاله قياس اللقاحات اللاحقة. يمكن أن يؤدي ذلك حتى إلى الموافقة على لقاحات رديئة ، لأنهم لن يضطروا إلى إظهار أنها كانت أفضل.

وقال بيتو: "أعتقد أن هناك اندفاعًا كبيرًا ، اندفاعًا قوميًا إلى حد ما وأيضًا اندفاع رأسمالي إلى حد ما أيضًا ، لتكون أول من يسجل لقاحًا ، وهذا سيجعل من الصعب تقييم اللقاحات الأخرى".

"نحن بحاجة إلى لقاح فعال ونحتاج إليه قريبًا" ، ولكن "نحتاج حقًا إلى دليل قوي جدًا على الفعالية".

في المملكة المتحدة يتفوق لقاح Oxford / AstraZeneca ، على معظم المنافسين الآخرين في العالم، وتُجرى التجارب في عدد من البلدان ، بما في ذلك تلك التي لديها مستويات عالية من الإصابة ، مثل جنوب إفريقيا والبرازيل ، حيث ستتضح مدى نجاحها بسرعة أكبر.

في وثيقة التشاور الخاصة بها بشأن تغيير القانون ، تقول الحكومة إن اللجنة المشتركة في المملكة المتحدة بشأن اللقاحات والتحصين (JCVI) ستكون مسئولة عن التوصية بأن اللقاح يجب أن يتقدم للترخيص. يرأس تلك اللجنة البروفيسور أندرو بولارد ، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات ، الذي قال إنه قد يكون لديهم بيانات كافية لتقديمها إلى المنظمين قبل نهاية العام.

وقالت المجموعة في دورية لانسيت الطبية الأسبوع الماضي، إن اللقاح السيئ سيكون أسوأ من عدم وجود لقاح ، لأسباب ليس أقلها أن الأشخاص الذين حصلوا عليه سيفترضون أنهم لم يعودوا معرضين للخطر ويتوقفون عن التباعد الاجتماعي.

ولكن وفقا للبيان فإن نشر لقاح ضعيف الفعالية يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم جائحة Covid-19 إذا افترضت السلطات خطأً أنه يتسبب في انخفاض كبير في المخاطر ، أو إذا اعتقد الأفراد الذين تم تطعيمهم خطأً أنهم محصنون.

وحثوا جميع المنظمين على الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية ، التي تنص على أنه لا ينبغي الموافقة على لقاح أقل من 30٪. يوصي بفاعلية لا تقل عن 50٪ ، لكن السماح بنسبة دقة 95٪ قد تعني 30٪ في الممارسة العملية.

قالت إدارة الغذاء والدواء ، الجهة المنظمة الأمريكية ، إنها ستلتزم بتوجيهات 30٪ ، لكن بعض المراقبين يعتقدون أنها قد تتعرض لضغوط سياسية لترخيص لقاح أدنى من هذا الحد.