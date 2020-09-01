اليوم السابع
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قانون التصالح .. تعرف على أسعار التصالح فى مخالفات البناء بحى العجوزة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:41 م
قانون التصالح .. تعرف على أسعار التصالح فى مخالفات البناء بحى العجوزة مخالفات البناء - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار التصالح في حى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقى طلبات التصالح نهاية الشهر الجارى 30 – 9 – 2020، وهو حسب ما أكده رئيس الوزراء بأنه لن يتم مد فترة التصالح على مخالفات البناء.
 
والقيم السعرية لمناطق "المهندسين- العجوزة - الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – أرض اللواء" وتراوحت  سعر المتر التجارى من 512 لـ2000 جنيه، والإدارى من 160 لـ800 جنيه، وما بين 128 جنيه إلى 640 جنيه للمتر السكنى، وفى مناطق "شارع جامعة الدول العربية بكامل الشارع وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادى النيل وشارع 26 يوليو من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى وشارع 26 يوليو من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكة الحديد وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو وشارع السودان من شارع26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة وشارع وادى النيل من شارع وادى النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات"، التجارى من 800 لـ2000 جنيه والإدارى من 300 لـ1400 جنيه، ومن 250 جنيها لـ1200 جنيه للسكنى .
 
ما هى المبانى المخالفة
وتشمل مخالفات البناء التى تدخل فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاءها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص، ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة، حيث يتم التقدم للتصالح، ويتم تحديد القيم السعرية من خلال تم تشكيلها وفقا لما حدده قانون التصالح، بالإضافة إلى التقدم فى الموعد المحدد للتصالح على المخالفة، كما ينص القانون وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح، حتى يتم الفصل فيها وتحديد قيم التصالح على المبنى.
 
 
 

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