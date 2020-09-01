اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:55 ص
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عمدة لندن يحذر من مخاطر القرارات الاقتصادية للحكومة البريطانية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:50 ص
عمدة لندن يحذر من مخاطر القرارات الاقتصادية للحكومة البريطانية صادق خان
كتب ـ خالد إبراهيم

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حذر صادق خان عمدة لندن، من مخاطر بعض الخطوات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة البريطانية، من أبرزها تقليل الدعم الإيجارى لآلاف من السكان، وتقليص الدعم لبعض التجار، حيث قال خان، "تقلل الحكومة اليوم من دعمها الإيجاري للآلاف من سكان لندن والناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن قطاع التجزئة لدينا على حافة الهاوية المالية، إن تقليص هذا الدعم سيجبرهم فقط على تحمل عبء مالي آخر"

تغريدات عمدة لندن
تغريدات عمدة لندن

 

وتابع خان من خلال حسابه على تويتر، "أشعر بقلق بالغ من أنه مع قيام الحكومة بتقليص هذا المخطط بشكل تدريجى، ستستمر الشركات فى المعاناة وسيصبح الآلاف الذين تم إجازتهم حاليًا زائدين عن الحاجة دون أي خطأ من جانبهم مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد العاطلين عن العمل".

 

وأضاف، "لا يمكن للحكومة تجاهل هذا الخطر ، الذي سيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية كارثية على لندن، يجب عليهم تمديد مخطط الإجازة لقطاعات التجزئة والإبداع التى تعاني أكثر من غيرها في هذه الأزمة قبل فوات الأوان".

 


عمدة لندن

صادق خان

قرارات اقتصادية

الحكومة البريطانية

تقليل الدعم الإيجارى

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