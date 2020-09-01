صعود سوق مسقط بنسبة 0.22% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.22% رابحاً 8.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3780.250 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون ريال عبر تنفيذ 402 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 9 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.08%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.04%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 4.50%، ثم سهم "اس ام ان باور للطاقة" بنسبة 2.70%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "سندات التنمية الحكومية57" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 3 ملايين ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مسندم للطاقة، عن اجتماع مجلس الإدارة رقم 27، الذي عقد أمس الاثنين، حيث وافق بالإجماع على محضر اجتماع المجلس 26 للاجتماع المنعقد في 28 يوليو، كما وافق بالإجماع على دليل حوكمة الشركة الجديد، وتقرر أن يدخل الدليل حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس، كما وافق بالإجماع على سياسة الموارد البشرية الجديدة وتقديمها إلى وزارة العمل للموافقة عليها.